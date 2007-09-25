Французький філософ і його дружина скоїли подвійне самогубство
08:19, 25 вересня 2007Суспільство
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Подружжя залишило листи для близьких і рідних
84-річний французький філософ Андре Горц (Andre Gorz), один із засновників щотижневого видання Nouvel Observateur, і його 83-річна дружина Дорін скоїли подвійне самогубство. Про це родичі покійних повідомили у понеділок агентству France Presse.
Друг сім`ї виявив тіла в їх будинку, розташованому на південний схід від Парижа. Навколо подружжя були розкладені листи, призначені для близьких і рідних.
|Андре Горц і Д. Февраль 1947. Фото SUZI PILLET
Дружина письменника була родом з Великої Британії, в останні роки її здоров`я погіршало. Минулого року Горц так написав про свою дружину: "Тобі тільки виповнилося 82 роки. Ти як і раніше красива, приваблива і бажана. Ми живемо разом вже 58 років, і я люблю тебе більше, ніж будь-коли".
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