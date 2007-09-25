Французький філософ і його дружина скоїли подвійне самогубство

84-річний французький філософ Андре Горц (Andre Gorz), один із засновників щотижневого видання Nouvel Observateur, і його 83-річна дружина Дорін скоїли подвійне самогубство. Про це родичі покійних повідомили у понеділок агентству France Presse.

Друг сім`ї виявив тіла в їх будинку, розташованому на південний схід від Парижа. Навколо подружжя були розкладені листи, призначені для близьких і рідних.

Андре Горц народився у Відні в 1923 році, його справжнє ім`я - Джерард Хорст (Gerard Horst). У 1954 році він одержав французьке громадянство. Філософ вважав своїм вчителем Жан-Поля Сартра, на його творчість великий вплив мали ідеї екзистенціалізму. Горц також відомий своїми працями про політичну екологію.

Дружина письменника була родом з Великої Британії, в останні роки її здоров`я погіршало. Минулого року Горц так написав про свою дружину: "Тобі тільки виповнилося 82 роки. Ти як і раніше красива, приваблива і бажана. Ми живемо разом вже 58 років, і я люблю тебе більше, ніж будь-коли".

Лента.ру