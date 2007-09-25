Заради Луценка Шуфрич пішов на хитрість

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, кандидат у народні депутати від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ вважає, що лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО уникає дебатів із ним. Про це він заявив учора на прес-конференції у Вінниці.

"На жаль, Юрій Віталійович ЛУЦЕНКО уникає дебатів зі мною", - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, Н.ШУФРИЧ повідомив, що його і Ю.ЛУЦЕНКА тричі намагалися звести на провідних телеканалах. "І, тільки-но він дізнавався, що його опонентом буде ШУФРИЧ, він уходив. Замість нього присилали когось іншого - Миколу КАТЕРИНЧУКА, Геннадія МОСКАЛЯ, Романа ЗВАРИЧА”, - сказав Н.ШУФРИЧ. За його словами, “ми навіть один раз пішли на маленьку хитрість, заявивши, що в ефірі буду не я, але за кілька годин до ефіру, коли стало відомо, що від партії на дебатах буде заміна - він просто пішов".

Н.ШУФРИЧ висловив переконання, що Ю.ЛУЦЕНКУ нема чого сказати на дебатах.

"Йому нема чого сказати, тому він і уникає дебатів. Але життя після 30 вересня не зупиниться, і все, що я хотів йому сказати, я йому скажу. Скажу так, щоб про це почула вся Україна", - наголосив Н.ШУФРИЧ.