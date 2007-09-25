У Криму оголосили штормове попередження

Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим оголосило на сьогодні штормове попередження в Криму через очікуване погіршення погодних умов.

Як повідомляє прес-служба кримського Главку МНС, сьогодні на території автономії місцями очікуються сильні зливи, грози, град, вітер з швидкістю до 15- 20 метрів за секунду.

На річках Криму очікується підняття рівня води до 0,3-1 метра.

Згідно з прогнозом синоптиків, температура повітря вночі становитиме +7-9, вдень +19-20 градусів.

За інформацією рятувальників, напередодні після сильної зливи сталося зрушення грунту об`ємом 450 м куб. у керченському селищі Героївське. В результаті сильних опадів виявилися затопленими підвали 5-ти житлових будинків і територія двох баз відпочинку, частково засипане і пошкоджене асфальтове покриття довжиною 200 метрів при в`їзді в населений пункт. Рух автотранспорту по даній дорозі перекритий, в селище можна потрапити лише по об`їзній дорозі. Потерпілих і загиблих немає. Зараз, за інформацією начальника Керченського міського управління МНС Ігоря ДЖАНДЖГАВА, з двох баз відпочинку тимчасово відселені в інші бази 57 відпочиваючих (серед них - 27 керчан, а також жителі Донецької, Запорізької, Харківської та інших областей України). Зараз для ліквідації наслідків даної події в цілому задіяні 52 особи і 8 одиниць техніки.