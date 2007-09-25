Погода до кінця вересня

26 вересня на території України за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність. Вночі у східній половині, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, а вдень у східній частині та на півночі Лівобережжя пройдуть короткочасні дощі, окремі грози. На решті території переважно без опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних областях 3-8° тепла, на решті території 9-14°; вдень 16-21°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 27-28 вересня в західних областях буде хмарно з проясненнями. Пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат 28 вересня пориви 17-22 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 16-21°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°. На решті території мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16° (на крайньому сході 6-11°); вдень 18-23°, на півдні до 25°.

29-30 вересня без істотних опадів, лише в західних, а 30 вересня і у Вінницькій та місцями Одеській областях очікується дощ. Температура вночі 8-14°, на сході 5-11° тепла; вдень у західних областях 12-18°, на решті території 18-24°, 29 вересня на півдні до 26°.

У м.Києві та області 26 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі пройде короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 17-19°; по області вночі 9-14°, вдень 16-21°.

27-28 вересня утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

29-30 вересня - без істотних опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 18-24°.