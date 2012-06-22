У Дніпрі через спеку почала гинути риба

Як передає кореспондент УНІАН, віце-мер Кременчука Володимир Тараторін вже направив телефонограму в облуправління охорони навколишнього середовища і керівництву Полтавського регіонального управління водних ресурсів, в якій зазначив, що рівень кисню у воді Дніпра через спеку знизився.

«Згідно з даними «Водоканалу», 19 червня рівень кисню знизився у Дніпрі до позначки 4,17 міліграма на літр, а 20 червня — 3,24 (за мінімальної норми — 6). Просимо вжити екстрених заходів зі збільшення пропускання води з метою забезпечення проточності води і недопущення загибелі риби», - зазначається в телефонограмі.