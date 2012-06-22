Заплановане на сьогодні засідання у справі Оксани Макар скасовано через те, що адвокат обвинуваченого Максима Присяжнюка Антон Довгий повинен бути на іншому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено учора увечері в Центральному районному суді Миколаєва.

Сьогоднішнє засідання повинно було пройти замість засідання, яке випало на четвер 28 червня, в який святкується День Конституції.

Наступне засідання розпочнеться о 10 годині 26 червня і проходитиме в закритому режимі. На ньому передбачається допитати третього обвинуваченого - Євгена Краснощока.

На вчорашньому закритому засіданні було допитано другого з трьох обвинувачених – Максима Присяжнюка.

Один з адвокатів матері Оксани Макар Тетяни Суровицької повідомив журналістам, що свідчення М.Присяжнюка відрізняються від свідчень під час слідства.

В.Василюк зазначив також, що свідчення М.Присяжнюка відрізняються від свідчень допитаного раніше іншого обвинуваченого - Артема Погосяна.

Так, за словами адвоката, М.Присяжнюк заявив, що всі троє були упевнені, що Є.Краснощок задушив Оксану, а Є.Краснощок після цього зґвалтував її ще раз.

За словами М.Присяжнюка, на той момент, коли вони несли дівчину в підвал, вони були упевнені, що вона мертва. Тому М.Присяжнюк і А.Погосян не згодні з тим, що їх обвинувачують у замаху на вбивство.

Taкож М.Пpиcяжнюк стверджує, що вступив у статевий зв`язок з О.Maкap з її згоди.

В.Василюк також повідомив, що адвокат Микола Катеринчук не з`явився на судове засідання 21 червня, оскільки перебував на засіданні Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей згвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

На попередньому засіданні у справі 24 травня суддя Центрального районного суду Миколаєва Олена Ceлівaнoвa винесла рішення вести слухання в закритому режимі.

Пізніше суд частково задовольнив вимогу адвокатів і прокурорів про відкритий судовий процес.

Трьом обвинуваченим Є.Kpacнoщоку, A.Пoгocяну і M.Пpиcяжнюку інкримінується скоєння злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Одному з них також інкримінують дії за ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).