Українці переважно «кладуть під матрац» валюту

З-поміж двох видів готівки українці почали дедалі частіше обирати іноземну валюту. Про це пише чергове число «Українського тижня».

Так, якщо 2007-го співвідношення готівкових заощаджень було 9,4% на 4,6% ВВП на користь іноземної валюти, то 2011-го - 7,2% на 0,7% ВВП.

«У той час як, незважаючи на скорочення доходів та заощаджень, торішні обсяги останніх у валюті становили лише на 0,1 відсоткового пункту менше, ніж 2008-го», - пише автор статті.

За його словами, з одного боку, це свідчить про недовіру до гривні та до можливостей органів центральної влади підтримувати її стабільність.

«З іншого - слід розуміти, що хоч би яку грошову одиницю наші співвітчизники вибирали, усе одно вона «лягає під матрац», виходячи з економічного кругообігу та зменшуючи потенційний сукупний попит, тому сам факт наявності значних заощаджень у готівці є свідченням невпевненості громадян у завтрашньому дні», - зазначає автор.