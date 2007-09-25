У Донецьку взули Ющенка, Тимошенко і Януковича

Цього року донецький модельєр Ігор Зайцев почне працювати над колекцією взуття, яке символізуватиме світових президентів. А поки що в його магазині стоїть вже готова підбірка «Взуття в особах». У ній кожна пара туфель символізує певного українського політика, пише Кореспондентз посиланням на донецьку газету 15 Мінут-Донецк.

Як розповів Зайцев, колекція складається з 5 пар. У них "зашифровані" Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Юлія Тимошенко, Петро Симоненко і Нестор Шуфрич. Впізнати кожного досить легко. Автор стверджує, що найцікавішим для нього було «перетворити на образ певну якість або рису, властиву тільки цій особі».

Модель «Віктор Ющенко» - помаранчевого кольору. Попереду стилізований піджак з сорочкою і краваткою. Всередині на вкладеній устілці - бджола, яка натякає на великий внесок президента у розвиток бджільництва.

У моделі «Віктор Янукович» на устілці пальма Мерцалова, яка відповідно відображає внесок прем`єра у розвиток донецького регіону.

Найвитонченіші туфлі – «Юлія Тимошенко»: білі, з декором із шкіри рептилій, прикрашені косою і червоними серцями. Найскромніші – «Петро Симоненко»: червоні з мінімумом деталей і прикрас, на яких тільки серп і молот.

А черевики «Нестір Шуфріч» відрізняються підвищеною функціональністю: зимові, на хутрі, з міцною підошвою, вони оснащені спеціальними висувними шпильками.

"Зелений з чорними вставками колір цієї моделі символізує ліс, що горить. Червоні шнурки - язики полум`я. А щоб сумнівів не залишалося в принципі, збоку на черевиках є напис МНС", - уточнив модельєр.

Сам же дизайнер носить один черевик блакитний, а другий помаранчевий на знак майбутнього возз`єднання двох політиків.