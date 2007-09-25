В Одесі ніде зберігати бюлетені

Протягом вересня одеська міліція "зафіксувала 12 порушень виборчого законодавства, перш за все це - пошкодження політичних білбордів або замазування їх фарбою". Таку заяву обнародував на сьогоднішній прес-конференції заступник начальника міліції громадської безпеки МВС в Одеській області Дмитро ФУЧЕДЖІ, інформуючи журналістів про забезпечення правопорядку в день виборів 30 вересня.

Відповідаючи на запитання, чи є недоліки із забезпеченням збереження бюлетенів на виборчих дільницях, Д.ФУЧЕДЖІ відзначив, що «всі виборчі дільниці краще або гірше технічно обладнані, але, на жаль, в деяких приміщеннях відсутня протипожежна система і встановлені ненадійні замки».

Але найістотнішим недоліком є те, підкреслив полковник міліції, що на ряді виборчих дільниць немає сейфів для зберігання виборчих бюлетенів. «Проте це недопрацювання голів окружних комісій", - додав Д.ФУЧЕДЖІ.

За його словами, напередодні дня виборів і 30 вересня на кожній виборчій дільниці буде забезпечено цілодобове чергування співробітників міліції. В сільській місцевості на 1341 дільниці присутні по 3 особи: 2 співробітники міліції і один громадський діяч або дільничний, а на 354 дільницях Одеси – по 4 особи: 3 міліціонери і один дільничний.