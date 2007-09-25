В Києві за підозрою у вбивстві двох іноземців затримали чотирьох молодиків

Співробітники столичної міліції за підозрою у вбивстві двох іноземних студентів в Києві затримали чотирьох молодиків – громадян України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними ДЗГ МВС, вбивство громадянина Республіки Гамбія сталося 28 грудня 2006 року (він був студентом Національного авіаційного університету), а вбивство громадянина Ірану, який був студентом Київського політехнічного інституту, було скоєно 14 серпня цього року.

За словами співрозмовника агентства, затримані, наймолодший з яких 1986 р.н., є жителями Київської, Закарпатської, Донецької і Дніпропетровської областей.

При цьому в МВС зазначили, що є об’єктивні докази вважати саме цих затриманих безпосередньо підозрюваними у вказаних злочинах.