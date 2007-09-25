”По-перше, помаранчеві встановили намети, і самі почали провокувати...”
ПР заперечує свою причетність до нападу
Партія регіонів заперечує свою причетність до нападу на прихильників блоку «Наша Україна – Народна самооборона» в Кременчуку Полтавської області.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника обласного виборчого штабу Партії регіонів Андрій КУЧМІЄВ.
«По-перше, «помаранчеві» встановили намети, і самі почали провокувати прихильників Віктора Федоровича на конфлікт, а по-друге, міліція грубо відтіснила наших прихильників, і активістів, які сперечалися з «помаранчевими», - сказав А.КУЧМІЄВ і додав: «Хто забирав у наших опонентів намети, мені не відомо».
Сьогодні перед мітингом лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА в Кременчуку на площі Перемоги виникла бійка між прихильниками Партії регіонів і блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
Як повідомили УНІАН у райвідділі міліції, за фактом затримання трьох чоловік складені протоколи про дрібне хуліганство.
Нагадаємо, сьогодні в рамках передвиборного туру В.ЯНУКОВИЧ відвідав Полтавську область. З ранку він провів мітинг у Кременчуку, а пізніше - в Полтаві.