Партія регіонів заперечує свою причетність до нападу на прихильників блоку «Наша Україна – Народна самооборона» в Кременчуку Полтавської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника обласного виборчого штабу Партії регіонів Андрій КУЧМІЄВ.

«По-перше, «помаранчеві» встановили намети, і самі почали провокувати прихильників Віктора Федоровича на конфлікт, а по-друге, міліція грубо відтіснила наших прихильників, і активістів, які сперечалися з «помаранчевими», - сказав А.КУЧМІЄВ і додав: «Хто забирав у наших опонентів намети, мені не відомо».

Сьогодні перед мітингом лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА в Кременчуку на площі Перемоги виникла бійка між прихильниками Партії регіонів і блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як повідомили УНІАН у райвідділі міліції, за фактом затримання трьох чоловік складені протоколи про дрібне хуліганство.

Нагадаємо, сьогодні в рамках передвиборного туру В.ЯНУКОВИЧ відвідав Полтавську область. З ранку він провів мітинг у Кременчуку, а пізніше - в Полтаві.