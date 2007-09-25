Ющенко: за чесність виборів відповідає уряд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що уряд нестиме персональну відповідальність за проведення чесних і демократичних виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час регіонального телемосту «Завдання для майбутнього уряду».

«Я хочу повторити і персонально для ЯНУКОВИЧА, і для інших політиків, уряд несе персональну відповідальність за проведення чесних і демократичних позачергових виборів», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що забезпечення чесних і прозорих виборів є не тільки місією Президента, але й прем’єр-міністра. «Але дивно, що голова виконавчої влади катається гелікоптером і на кожному мітингу розповідає, які готуються фальсифікації», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він порадив прем’єру, якщо в нього є докази (підготовки фальсифікацій виборів – УНІАН), звертатись до Генеральної прокуратури і до суду. «Давайте говорити через закон, а не лякати людей», - сказав Президент.