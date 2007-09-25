Ющенко впевнений у перемозі НУ-НС і БЮТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Блок «Наша Україна – Народна Самооборона» і Блок Юлії Тимошенко переможуть на дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час регіонального телемосту «Завдання для майбутнього уряду».

Президент підкреслив, що він не буде говорити за кого має голосувати той чи інший громадянин. Але він може висловити переконання, що майбутнє для держави можуть забезпечити лише демократичні сили - БЮТ і «Наша Україна - Народна Самооборона».

За його словами, вони зможуть реалізувати програму соціально-економічних реформ і покращити життя.

Представники першої п’ятірки «НУ-НС», які також брали участь у телемості у свою чергу висловили переконання у перемозі демократичних сил, пообіцявши реалізовувати програму Президента щодо реформ.

В ході телемосту Президент розповів про свої соціальні ініціативи, про своє бачення формування наступного бюджету, торкнувся інших питань реформування економіки, в тому числі щодо необхідності ухвалення нового Податкового кодексу.