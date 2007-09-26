ЄС про лібералізацію ринка залізниць, уніфікацію машиністів і права пасажирів

Європарламент схвалив лібералізацію ринку залізниць, уніфікацію ліцензування машиністів та розширення прав пасажирів на залізницях.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні у Страсбурзі, підтримавши три доповіді щодо трьох директив ЄС, які входять до так званого “третього залізничного пакету”.

За доповідь Георга ЯРЖЕМБОВСЬКІ (група народних партій, Німеччина) проголосували 541 депутат, проти - 66, утрималися - 20. Цей документ передбачає відкриття ринку ЄС для конкуренції з надання послуг з перевезення пасажирів на залізницях з 1 січня 2010 року в міжнародному сполученні. При цьому, документом передбачено, що не пізніше, ніж через 2 роки після набрання чинності цього законодавства, Єврокомісія має зробити оцінку ситуації на ринку і, можливо, запропонувати нові заходи з лібералізації ринку, наприклад, відкриття для конкуренції ринку внутрішніх перевезень пасажирів залізницями.

Доповідь Жіля САВАРІ (група соціалістичних партій, Франція) була підтримана більшістю депутатів (голосування проводилося підняттям рук). Цей документ передбачає запровадження з 1 січня 2009 року сертифікатів для машиністів локомотивів, які мають свідчити про відповідність машиністів мінімальним вимогам щодо стану здоров’я, базових знань та загальних професійних навичок. Стандарти встановлюватиме Європейське залізничне агентство. Документом також передбачено, що протягом 18 місяців з набрання чинності цією директивою, Європейське залізничне агентство має підготувати спеціальну доповідь щодо того, якій ще залізничний персонал має проходити схожу систему ліцензування. А ще через рік після цієї доповіді, Єврокомісія має надати відповідні пропозиції щодо змін законодавства ЄС.

Більшість депутатів також підтримала доповідь Дірка СТЕРКСА (група ліберальних партій, Німеччина) щодо директиви про розширення прав пасажирів залізниць (голосування проводилося підняттям рук). Ця директива має набрати чинності з 1 січня 2009 року. Вона встановлює базові права пасажирів щодо відношення залізничних компаній до транспортування пасажирів та їхнього багажу, а також пасажирів з обмеженою мобільністю. Серед основних прав пасажирів, встановлених цією директивою, - право на отримання компенсації за затримку усіх поїздів дальнього сполучення на 60 хвилин і більше в розмірі 25% вартості квитка, за затримку на 120 хвилин і більше - в розмірі 50% вартості квитка.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала “третій залізничний пакет” директив ще у 2004 році. Останні консультації з цього приводу між Радою ЄС та Європарламентом відбулися у червні 2007 року. Європарламент, зокрема, зміг добитися розширення директиви про права пасажирів не лише на пасажирів міжнародного, але й внутрішнього сполучення.