У Києві до трьох років ув’язнення засудили грабіжника банку

Голосіївським районним судом міста Києва засуджено жителя столиці до трьох років позбавлення волі за розбійний напад на банк і нанесення працівнику правоохоронного органу, який виконував свої службові обов’язки, тілесних ушкоджень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м.Києва, вказаний громадянин 23 квітня 2007 року, заздалегідь підготувавшись до розбійного нападу, прибув до АКБ «Індустріалбанк», що знаходиться на проспекті 40-річчя Жовтня, і став чекати зручної нагоди, щоб увірватися до банку, вживаючи при цьому спиртні напої. Згодом одягнув маску та окуляри, зайшов до приміщення, однак вхід йому перегородив працівник правоохоронного органу. Злочинець, передбачивши можливість чинення опору, дістав із куртки гантелю та вдарив охоронця банку по голові, розраховуючи на те, що той знепритомніє. Однак на допомогу міліціонеру прибули троє інших правоохоронців, які затримали грабіжника.

Під час розгляду у суді кримінальної справи, порушеної за ст. 187 ч.1, ст. 345 ч.2 Кримінального кодексу України, державним обвинувачем прокуратури Голосіївського району столиці юристом першого класу Юлією ГАЛИЦЬКОЮ була беззаперечно доведена вина засудженого у скоєнні злочину, йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури м.Києва.