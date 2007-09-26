Уряд ввів квоти на експорт зерна з 1 листопада 2007 року по 31 березня 2008 року в розмірі 1,203 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України міністр економіки Анатолій КІНАХ.

Квоту введено на експорт кукурудзи в розмірі 600 тис. тонн, ячменю – 400 тис. тонн, фуражної пшениці 6-го класу – 200 тис. тонн і жита – 3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, уряд планував ввести квоти на експорт зерна з 1 жовтня 2007 року до квітня 2008 року.

Раніше МінАП планувало експортний потенціал зернових цього року в обсязі 4-5 млн. тонн.

За оцінками МінАП, валовий збір зерна цього року становитиме 28 млн. тонн проти 34,3 млн. тонн у 2006 році.