На очах у СБУ жінка намагалася з`їсти хабар
12:37, 26 вересня 2007Суспільство
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Чи смакують талони на бензин?
Співробітники Служби безпеки України під час отримання хабара затримали суддю одного з районних судів Рівненської області, яка вимагала винагороду у вигляді талонів на бензин марки А-95 від одного із підсудних. Про це повідомила журналістам начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, під час затримання суддя намагалася з’їсти частину отриманих талонів, решту у неї вилучено та долучено до матеріалів кримінальної справи.
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