На очах у СБУ жінка намагалася з`їсти хабар

Співробітники Служби безпеки України під час отримання хабара затримали суддю одного з районних судів Рівненської області, яка вимагала винагороду у вигляді талонів на бензин марки А-95 від одного із підсудних. Про це повідомила журналістам начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, під час затримання суддя намагалася з’їсти частину отриманих талонів, решту у неї вилучено та долучено до матеріалів кримінальної справи.