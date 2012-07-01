На Тернопільщині селяни перекрили трасу державного значення

Близько 500 жителів села Великий Ходачків Козівського району Тернопільської області перекрили автотрасу державного значення Тернопіль – Стрий – Кіровоград – Знам’янка з вимогою вплинути на ситуацію з розташуванням птахокомплексу у їхньому селі, яке вони вважають незаконним і таким, що загрожує екологічним лихом.

Про це УНІАН повідомила одна із протестувальників, жителька села Ольга Деркач.

За її словами, люди уже три роки ведуть боротьбу проти будівництва птахокомплексу у селі, адже ферма з вирощування індиків загрожує здоров`ю місцевих жителів. Селяни написали вже 46 звернень до різних інстанцій, але отримали лише відписки.

«Завтра відбуватиметься судове засідання з приводу визнання недійсним договору про оренду землі між Великоходачківською сільською радою та підприємством «Агропродсервіс Плюс». Тому люди сьогодні вийшли, аби заявити про себе і добиватися того, щоб суд виніс справедливе і законне рішення, враховуючи думку селян», – сказала О.Деркач

Працівників правоохоронних органів поки на місці немає. Водночас через перекриття дороги на трасі вже утворився затор із близько 100 автомобілів.