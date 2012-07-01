На Тернопільщині селяни перекрили трасу державного значення
Через перекриття дороги на трасі вже утворився затор із близько 100 автомобілів.
Близько 500 жителів села Великий Ходачків Козівського району Тернопільської області перекрили автотрасу державного значення Тернопіль – Стрий – Кіровоград – Знам’янка з вимогою вплинути на ситуацію з розташуванням птахокомплексу у їхньому селі, яке вони вважають незаконним і таким, що загрожує екологічним лихом.
Про це УНІАН повідомила одна із протестувальників, жителька села Ольга Деркач.
За її словами, люди уже три роки ведуть боротьбу проти будівництва птахокомплексу у селі, адже ферма з вирощування індиків загрожує здоров`ю місцевих жителів. Селяни написали вже 46 звернень до різних інстанцій, але отримали лише відписки.
«Завтра відбуватиметься судове засідання з приводу визнання недійсним договору про оренду землі між Великоходачківською сільською радою та підприємством «Агропродсервіс Плюс». Тому люди сьогодні вийшли, аби заявити про себе і добиватися того, щоб суд виніс справедливе і законне рішення, враховуючи думку селян», – сказала О.Деркач
Працівників правоохоронних органів поки на місці немає. Водночас через перекриття дороги на трасі вже утворився затор із близько 100 автомобілів.