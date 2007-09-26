Ющенко: чиновник зрозуміє, що відповідає перед народом, а не перед паханами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що у депутатів має залишитись лише політична недоторканість. Про це він сказав під час регіонального телемосту зі Львова «Завдання для майбутнього уряду».

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в нашій державі не буде порядку і чесних правоохоронних органів, поки існуватиме «каста недоторканних в 450 чоловік».

Глава держави вкотре наголосив на необхідності скасування депутатської недоторканності, виголосивши своє гасло «закон має бути один для всіх».

В.ЮЩЕНКО вважає, що лише після скасування недоторканності, а за ним і великих пільг для народних депутатів, чиновник, в тому числі і прокуратури, і судів, зрозуміє, що він відповідальний перед народом, «а не перед паханами», яких він має обслуговувати.