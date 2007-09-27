Вітренко звинуватила Партію регіонів у крадіжці голосів ПСПУ

На мітингу в Донецьку лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО звинуватила Партію регіонів в крадіжці голосів у ПСПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, в мітингу взяли участь близько 500 прихильників Н.ВІТРЕНКО з червоно-синіми прапорами і символікою ПСПУ. Перед початком мітингу через мегафони активісти партії транслювали пісні із словами: "Мы русские, мы не сдаемся! Поднимем наше знамя над Кремлем" и "Моя родина - Советский Союз. Я люблю его, этим горжусь, и за доллары не продаюсь".

Виступ на мітингу Н.ВІТРЕНКО почала з того, що звинуватила провідні українські телеканали в тому, що її не пускають на теледебати, тому що "страшенно бояться". Н.ВІТРЕНКО звинуватила телеканали в симпатіях до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який, на її думку, взагалі не має права брати участь в дебатах на телебаченні.

Потім вона перейшла до різкої критики Партії регіонів, яка "в Донецьку 23 березня 2007 року дуже догідливо проголосувала за програму розвитку освіти в області до 2011 року, запланувавши 100% перепрофілювання шкіл області з російської мови на українську".

"Партія регіонів обіцяла бути альтернативою «помаранчевим», але сіла за стіл переговорів з ЮЩЕНКОМ. Навіщо вона підписала Універсал, навіщо вони його виконували?! Донеччани стали на коліна перед ким? Перед цим БУШЕМ! Перед цими янкі, перед НАТО!", - вказала Н.ВІТРЕНКО.

Вона звинуватила Партію регіонів, що та в парламенті "замість того, щоб вести боротьбу з «помаранчевими», відмовилася від Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном, відмовилася від захисту російської мови, відмовилася від захисту позаблокового статусу".

"Тут, в Донецьку, "регіонали" крали у нас голоси! ВИТРЕНКО не пустили до парламенту, тому що там змова. Вони там ділять Україну, а сьогодні мають нахабство вести розмову про широку коаліцію", - переконано заявила Н.ВІТРЕНКО.

Вона закликала своїх прихильників не вірити Партії регіонів, тому що та підтримує олігархів.

"Офіційні дані повністю підтверджують – так, олігархам стало краще, нечувано виросли їх доходи. Навіть припустити не можна було, що можна АХМЕТОВУ збільшити капітали за рік на 10 мільярдів доларів! Звідки ці гроші? Вони вкрадені у всіх нас через штучно завищені тарифи на комунальні послуги, вкрадені через низькі зарплати і пенсії", - пояснила Н.ВІТРЕНКО учасникам мітингу.

Вона також звинуватила блок БЮТ і Партію регіонів в "дерибані землі". "На заході БЮТ терзає, як хоче, землю, а на сході – Партія регіонів. Дерибан землі йде у всіх містах", - підкреслила Н.ВІТРЕНКО.