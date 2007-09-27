Американського хлопчика покусала медсестра

Батьки трирічного хлопчика з Індіанаполіса, столиці американського штату Індіана, заявили, що лікарняна лаборантка вкусила його за плече, коли брала у нього кров на аналіз. Про це у четвер пише Associated Press.

21 вересня Фейт Бантін відвела свого сина Віктора в лікарню St. Vincent, щоб йому зробили аналіз крові. Неспокій жінки викликали недавні відозви іграшок, з підвищеним вмістом свинцю, що поставлялися в США.

Бантін стверджує, що лаборантка доторкнулася ротом до плеча Віктора. У відповідь на здивований погляд матері співробітниця лікарні посміхнулася і сказала: "Це просто гра, хлопчик не постраждав".

Повернувшись додому, Бантін виявила сліди від зубів на лівому плечі Віктора. Батько відвіз його назад в лікарню, де хлопчикові прописали антибіотики.

Дізнавшись інцидент, адміністрація лікарні звільнила лаборантку і в даний час перевіряє роботу інших співробітників лабораторії, що займається аналізами крові.

Лента.ру