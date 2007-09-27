Уряд найняв “темну конячку”

11:10, 27 вересня 2007
Суспільство
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Хто повертатиме втрачені гроші вкладникам Ощадбанку СРСР?

Повертати втрачені гроші вкладникам Ощадбанку СРСР разом з Ощадбанком України буде й маловідома американська компанія, пише газета “Дело”.

Сьогодні уряд в особі віце-прем’єр-міністра Андрія Клюєва та компанією The Sun Land Group Corp. підпишуть меморандум про стратегічне партнерство. Обидві сторони вже опрацювали соціальний аспект проекту й визначили для себе механізм генерування фінансового ресурсу для програми компенсації вкладів.

Напередодні Кабінет міністрів створив спецагентство для відшкодування знецінених вкладів Ощадбанку СРСР. У 2008 році уряд України планує виділити на компенсацію втрачених вкладів Ощадбанку СРСР 750 млн. грн. 

ICTV

 

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