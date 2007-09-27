Уряд найняв “темну конячку”
11:10, 27 вересня 2007Суспільство
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Хто повертатиме втрачені гроші вкладникам Ощадбанку СРСР?
Повертати втрачені гроші вкладникам Ощадбанку СРСР разом з Ощадбанком України буде й маловідома американська компанія, пише газета “Дело”.
Напередодні Кабінет міністрів створив спецагентство для відшкодування знецінених вкладів Ощадбанку СРСР. У 2008 році уряд України планує виділити на компенсацію втрачених вкладів Ощадбанку СРСР 750 млн. грн.
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