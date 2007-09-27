Черномирдін знає, що погано для України

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН закликає Україну зайнятися об`єднанням країни, а не спорами в судах щодо виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав, відповідаючи на питання журналістів.

Коментуючи можливість того, що після виборів політичні сили оспорюватимуть їх результати в судах, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав: «Я можу сказати одне – це буде небажано для України. Пора думати про країну, про її єднання, а якщо вже сьогодні говорять про те, що можуть бути суди-пересуди, визнання – невизнання результатів виборів – це погано для України». В цілому В.ЧЕРНОМИРДІН упевнений, що до завершення виборчої кампанії не можна говорити про недійсність виборів: «Це просто неймовірно. Так не має бути. Навпаки, потрібно говорити, що вибори відбудуться, щоб люди прийшли на них».