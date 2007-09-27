Пінчук створить медіа-холдинг

На основі медіа-активів, що належать українському бізнесмену Віктору ПІНЧУКУ, зокрема, каналів ICTV, СТБ і «Новий канал», планується створити медіа-холдинг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на інвестиційному форумі, організованому компанією «Альфа Капітал Україна», голова правління управляючої активами В.ПІНЧУКА компанії EastOne Геннадій ГАЗІН.

За його інформацією, вже одержано дозвіл від Антимонопольного комітету України на створення такого холдингу.

Г.ГАЗІН зазначив, що розвиток телекомунікаційного сектора є одним із пріоритетних для компанії.

Як повідомляв УНІАН, для управління активами В.ПІНЧУКА створена міжнародна інвестиційно-консалтингова компанія EastOne LLC (Лондон). Компанія управляє портфелем активів понад 10 млрд. дол., до якого входить більш як двадцять бізнесів і широкомасштабних проектів, зокрема, трубно-колісна компанія «Інтерпайп», медіа-активи (СТБ, «Новий канал», ICTV, газета «Факты» та інші), АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «Дніпроспецсталь».