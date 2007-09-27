1010 дівчат у бікіні встановили рекорд (фото)

В Австралії встановили світовий рекорд за кількістю дівчат у бікіні на одній фотографії. В акції, організованій журналом Cosmopolitan і компанією Gillette, взяли участь 1010 дівчат.

Спочатку організатори розраховували на участь в акції приблизно 600 дівчат. Для зйомок було запрошено 100 моделей, решта всіх учасниць була волонтерами.

Кожна дівчина одержала пакет, в якому були різні подарунки від Cosmopolitan і Gillette.

Бікіні різних кольорів були надані безкоштовно організаторами акції.

Умовами включення акції до Книги рекордів Гіннесу були професійне фотографування і використання тільки роздільних купальників, що складаються з двох частин.

Шоу викликало неабиякий інтерес у відпочиваючих чоловіків. Озброївшись фото- і відеокамерами, пляжні папарацці не відводили від дівчат очей.

Сегодня з посиланням на СТБ