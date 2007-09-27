Російський прем`єр поділяє думку Януковича

Прем`єр-міністр Російської Федерації Віктор ЗУБКОВ виступає за розвиток російсько-української співпраці на принципах рівноправного і взаємовигідного партнерства.

Як повідомили УНІАН в посольстві РФ в Україні, про це йдеться в листах В.ЗУБКОВА, адресованих Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ і прем`єр-міністрові України Вікторові ЯНУКОВИЧУ.

«Упевнений, що всесторонній розвиток російсько-української співпраці на принципах рівноправного і взаємовигідного партнерства сприятиме вирішенню тих великих соціально-економічних завдань, що стоять перед Росією і Україною, підвищенню добробуту двох братських народів», - підкреслюється в листі В.ЗУБКОВА до В.ЮЩЕНКА.

У листі до В.ЯНУКОВИЧА В.ЗУБКОВ зазначає, що повністю поділяє думку прем`єр-міністра України про необхідність динамічнішого і послідовнішого розвитку російсько-українських відносин і подолання всього того, що заважає країнам успішно рухатися вперед.

«Уряд Російської Федерації зі свого боку докладе необхідних зусиль, щоб російсько-українська взаємодія, перш за все в області торговельно-економічної співпраці, стала вагомим чинником просування Росії і України по шляху ринкових реформ», - завіряє В.ЗУБКОВ свого український колегу.

Окрім цього він упевнений, що за наявності доброї волі спільними зусиллями уряди зможуть вивести відносини між Україною і Росією, які пов’язані між собою нерозривними вузами дружби і добросусідства, на рівень реального стратегічного партнерства.