Медведько відксерив аналізи Цушка

Сьогодні кандидат у народні депутати від СПУ, міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО передав особисто генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ документи стосовно свого отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам біля центральної входу до приміщення Генпрокуратури після передачі документів .

«Генпрокурор прийняв у мене документи, зняв копії з оригіналів документів із Німеччини (мається на увазі результати аналізів, які робили німецькі лікарі – УНІАН)», - сказав В.ЦУШКО.

В.ЦУШКО наголосив, що наполягатиме на порушенні кримінальної справи за фактом його отруєння. «Я чекатиму, щоб вони хоч одну справу про отруєння розкрили в країні. Буду наполягати на порушенні кримінальної справи», - зауважив кандидат у народні депутати.

Відповідаючи на запитання, якщо виявиться, що підстав для порушення кримінальної справи немає, В.ЦУШКО сказав: «У нас може виявитися все що хочеш». При цьому він висловив переконання, що його «хотіли позбавити життя, вбити».

В.ЦУШКО також поінформував, що його адвокатом виступатиме Андрій ФЕДУР, з яким він сьогодні вже мав зустріч. На уточнююче питання, чому він не скористався адвокатськими послугами Тетяни МУНТЯН, В.ЦУШКО вжив нецензурне слово, додавши, що обирати адвоката - його особисте право.

Також В.ЦУШКО зазначив, що свої підозри про те, хто міг бути причетним до отруєння, він повідомить лише слідчому, до якого прийде на допит завтра або в понеділок.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і матеріали, що підтверджують його отруєння, він одержав 21 вересня. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

В.ЦУШКО нагадав, що після подій 27 травня в приміщенні Генпрокуратури він був госпіталізований з діагнозом інфаркт міокарда. Для лікування міністра було перевезено в Німеччину. Проте у нього виникли деякі підозри щодо того, що з ним трапилося. Зокрема, за словами В.ЦУШКА, українські лікарі поставили йому діагноз – обширний інфаркт, але вже в Німеччині під час аналізів було з`ясовано, що коронарні судини його серця були в порядку. Крім того, він повідомив, що «26 травня робив кардіограму, і були хороші результати, а через день – стався інфаркт».

Водночас прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що "ні ЦУШКО, ні хтось з його довірених осіб не звертався в СБУ з інформацією про можливе його отруєння”. “У СБУ немає інформації про можливе отруєння", - сказала вона.

*** Теофілін за будовою близький до кофеїну, міститься в каві, чаї, і має збуджувальний вплив на центральну нервову систему, підвищує температуру тіла. У малих дозах теофілін справляє тонізуючу дію, при високій концентрації може викликати отруєння.