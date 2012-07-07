У Полтавській області згоріло 22 гектари лісу

6 липня близько 15 годин у лісовому масиві, який належить ТОВ «Багачанське» Великобагачанської сільської ради Полтавської області, виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області, вогнем знищено лісовий масив на площі 22 га, з них 7 га старих дерев і 15 га молодих насаджень.

На місце пожежі виїжджав заступник голови Полтавської ОДА - голова обласної комісії ТЕБ і НС Борис Галушко. Також на пожежі працювала оперативна група ТУМНС України в Полтавській області на чолі з начальником Територіального управління Романом Кириленком.

Через сильне задимлення з 15.30 до 18.30 співробітниками ДАІ було перекрито рух машин на ділянці автодороги В.Багачка - Поділ із 32 по 37 км.

У гасінні пожежі було задіяно 12 пожежних машин техніки і 102 людини особового складу підрозділів МНС, а також 8 одиниць техніки й 40 працівників лісового господарства, 8 одиниць техніки й 14 осіб із підприємств району, 5 одиниць техніки і 12 людей особового складу УМВС, 1 автомобіль і 3 працівники районної електростанції, працівники швидкої медичної допомоги.

Пожежу ліквідовано о 23.40.

Збитки й причина пожежі встановлюються.