Семенюк робить крайніми міністрів

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК заявляє, що питання створення СП на базі Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР) на сьогоднішній день остаточно не вирішене.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава ФДМУ заявила сьогодні журналістам.

За її словами, питання остаточно не вирішене у зв`язку з тим, що не всі міністерства надали пропозиції стосовно даного проекту.

“Нічого не готове”, - заявила В.СЕМЕНЮК.

Вона не уточнила, чи продовжує Фонд держмайна розглядати “Металоінвест” і “Смарт-груп” як потенційних інвесторів КГЗКОР.

Довідка УНІАН. У серпні 2006 року уряд вирішив створити на базі КГЗКОР спільне підприємство у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менше 50+1 акція.

Тоді ж пропозиція ТОВ “Смарт-груп” (м. Запоріжжя) і ЗАО “Металоінвест” (РФ) як потенційних інвесторів завершення будівництва КГЗКОРу було визнано найбільш оптимальними. Про свою зацікавленість в КГЗКОР заявляли Arcelor Mittal, «Северсталь», «Магнітогорський меткомбінат» (РФ) і Sinosteel (Китай).

20 вересня 2007 року Фонд держмайна планував підписати угоду з інвестором Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР, Долінське, Кіровоградська обл.) - російською компанією «Металоінвест».

Проте підписання договору з інвестором КГЗКОРу було скасовано у зв`язку з хворобою голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК.

26 вересня ц.р. глава адміністрації з кадрів і зв`язків з громадськістю ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» Франк ПАННІР заявив, що Україна, створюючи СП з добудови КГЗКОРу без Румунії і Словаччини, ризикує порушити міжнародні зобов`язання, оскільки майже всі виробничі об`єкти КГЗКОРу були побудовані цими країнами. У разі створення СП з «Українською рудно-металургійною компанією» КГЗКОР почне роботу на звичайних, а на окислених рудах, що також буде порушенням міжнародних зобов`язань України, зазначив він.

Ф.ПАННІР заявив, що Arcelor Mittal готова представити уряду України свої пропозиції стосовно добудови КГЗКОРу, відзначивши, що Arcelor Mittal може добитися певних успіхів в переговорах із словацькою і румунською сторонами у врегулюванні питань добудови комбінату. «Ми готові самостійно, або з українськими партнерами, укласти контракт. КГЗКОР досягне виробництва 3,5 млн. тонн окатишів протягом року після початку робіт з його добудови», - заявляють в Arcelor Mittal.

27 вересня ц.р. віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що вважає за можливе проведення Arcelor Mittal презентації свого проекту добудови Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

***Кошторисна вартість будівництва КГЗКОРу, що почалося в 1985 році, становить 2,4 млрд. доларів, з яких освоєно 1,65 млрд. дол. Частка України - 56,4%, Румунії - 28%, решта належить Словаччині. Зараз будівельна готовність комбінату становить 66%. Для завершення будівництва і введення в експлуатацію першої черги комбінату необхідно близько 200 млн. дол.

Потужність підприємства - 10 млн. тонн окатишів, першого пускового комплексу - 6,6 млн. тонн.