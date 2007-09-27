На сайті УНІАН читайте все про Крим та Харків

Агентство УНІАН дає старт новим проектам - “УНІАН-Крим” та “УНІАН-Харків”.

На сайті агентства відкриваються сторінки “Крим” та “Харків”, де у відкритому доступі для всіх відвідувачів сайту подаватимуться новини в режимі “реального часу” з Криму та Харкова.

Також публікуватимуться аналітичні статі, коментарі до актуальних подій в регіоні, репортажі про резонансні події, фоторепортажі.

Зайшовши на відповідні сторінки сайту агентства (http://crimea.unian.net та http://kharkiv.unian.net), відвідувачі, крім того, зможуть отримати необхідну довідкову інформацію про кожен з регіонів, зокрема, про органи влади, підприємства та бізнес-структури, про громадські, творчі та інші організації, про транспорт, цікаві туристичні об’єкти та маршрути.

Нові проекти агентства, на думку головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, допоможуть всім бажаючим в отриманні новин з одного з найбільших міст України та автономної республіки, де відбуваються важливі в масштабах всієї країни події. Потреба в таких новинах і такій інформації зростає, а розвиток Інтернету дає можливість оперативно задовольняти цей попит, подаючи об’єктивну інформацію та коментарі фахівців. При цьому, підкреслив О.ХАРЧЕНКО, це лише початок масштабного проекту “Вся Україна – на сайті УНІАН”, в рамках якого планується створити окремі сторінки для всіх регіонів України. “Ми часто говоримо про те, що доля країни вирішується в регіонах, але при цьому інформаційні потоки замикаються на Києві. Розгалужена система регіональних сторінок та подача новин з регіонів в режимі “он лайн” – це реальний крок в цьому напрямку”, - підкреслив головний редактор УНІАН.