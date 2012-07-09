ЮНЕСКО погрожує викреслити Софію Київську зі списку всесвітньої спадщини

36-я сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО проходила в Санкт-Петербурзі з 24 червня по 6 липня, пише «Коммерсант-Украина». Делегації країн-учасниць організації звітували про збереження пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Всього список всесвітньої спадщини налічує 962 об'єкти.

У нашій країні в нього включені Києво-Печерська лавра і Софія Київська, архітектурний ансамбль історичного центру Львова, букові ліси Карпат у Закарпатській області, резиденція митрополитів Буковини в Чернівцях, а також ділянка геодезичної дуги Струве в Хмельницькій та Одеській областях, що представляє собою 265 кам'яних кубів , закладених у землю з 1815 по 1855 роки для визначення параметрів земної кулі.

Головною темою щодо України стало питання забудови буферних зон навколо Києво-Печерської лаври та Софії Київської. У комітеті відзначили, що, незважаючи на численні вимоги ЮНЕСКО ввести мораторій на забудову буферних зон, зведення багатоповерхівок триває.

"Три висотні будівлі, що будуються в Печерському районі на схилах Дніпра, порушують архітектурно-історичний ландшафт столиці і знаходяться на території заповідної зони, що охороняється. Продовження будівництва несе загрозу цілісності об'єкту всесвітньої спадщини", - йдеться в проекті рішення комітету. У документі наголошується, що українська сторона не надала за запитом ЮНЕСКО детальну інформацію відносно згаданих висоток, більш того, дозволила будівництво нового об'єкта в буферній зоні Софії Київської.

"Мова йде про зведення багатоповерхового елітного житлового комплексу біля стін Софії. Будівництво двоярусного підземного паркінгу призвело до підйому грунтових вод, що несе пряму загрозу історичним пам'яткам", - повідомила присутня на засіданні активістка громадського руху "Збережи старий Київ" Ірина Нікіфорова.

У проекті рішення комітет знову рекомендував Україні запровадити мораторій на будівництво висоток у центрі столиці, змінити проекти споруджуваних будинків і знизити поверховість до рівня ландшафту. До лютого 2013 нашу країну зобов'язали надати ЮНЕСКО докладні плани буферних зон з урахуванням технічних характеристик та переліком існуючих будівель. Крім того, Україні порадили створити колегіальний орган для управління Лаврою та Софією, який би об'єднав представників органів влади, релігійних структур і громадських активістів. "За відсутності прогресу на 37-й сесії в 2013 році буде розглянуто питання про перенесення Києво-Печерської лаври і Софії Київської зі списку об'єктів всесвітньої спадщини в список об'єктів, що перебувають під загрозою", - наголошується в документі.