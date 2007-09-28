Комерційні банки ігнорують постанову НБУ про надання клієнтам повної інформації про ефективну ставку за кредитами. Про це заявив лідер руху «Антибанк» Віктор КОНОВАЛОВ під час круглого столу, засідання якого відбулося в УНІАН у четвер і темою якого стала «Несумлінна реклама банківських послуг, завищення кредитних ставок банкірами і кредитними союзами, а також несанкціоновані комісійні збори за депозитними рахунками».

Учасник засідання, заступник голови правління банку «Хрещатик» Олександр ТИМЧЕНКО зазначив, що вважає таке твердження помилковим. Він не виключив того, що існують деякі окремі банки, які не виконують зазначену постанову НБУ.

У свою чергу, лідер Громадської ініціативи «За прозорість фінансових ринків» Тарас ЗАГОРОДНІЙ зазначив, що банки не коректно поводяться по відношенню до своїх клієнтів, не вказуючи в рекламних роликах реальної вартості кредитів. «Фактично споживачів вводять в оману», - сказав Т.ЗАГОРОДНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2007 року Національний банк України зобов`язав комерційні банки надавати споживачу повну інформацію про умови кредитування і загальну вартість кредиту. Це передбачено в постанові НБУ «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування і загальної вартості кредиту» №168 від 10 травня 2007 року (зареєстровано в Мін’юсті 25 травня 2007 року).

У документі зазначається, що банки зобов`язані перед укладенням кредитного договору надати споживачу у письмовій формі інформацію про умови кредитування, а також орієнтовну сукупну вартість кредиту. Зокрема, банк має вказати форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, що є у нього, переваги і недоліки пропонованих схем кредитування.

Банк повинен інформувати про орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов`язань споживача, які пов`язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (зокрема на користь третіх осіб - страховиків, оцінювачів, реєстраторів, нотаріусів тощо).

У правилах передбачено, що банки мають одержати письмове підтвердження споживача про ознайомлення з вищезгаданою інформацією.

У правилах зазначається, що банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв`язку з волевиявленням однієї з сторін (зміни кредитної політики банку).

НБУ зазначає, що банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має внести на користь банку за дії, які банк здійснює для власної вигоди (ведення справи, договори, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийом платежу від споживача і т.п.) тощо.

«У разі надання кредиту в іноземній валюті банки зобов`язані при укладенні кредитного договору попередити споживача про валютні ризики, надати інформацію про методику, яка використовується банком для визначення валютного курсу, терміни і комісію, пов`язані з конвертацією валюти, зобов`язання під час погашення заборгованості за кредитом і відсотки за користування”, - говориться в документі.