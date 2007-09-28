Китай виділить Молдові $2 млн.

Китай ухвалив виділити Молдавії безвідплатну фінансову допомогу в сумі 15 млн. юанів (2 млн. дол.) для подолання наслідків засухи. Як повідомили в прес-службі молдавського парламенту, про це сказав посол Китаю в Молдавії Гун Цзяньвей на зустрічі із спікером молдавського парламенту Маріаном Лупу. Посол Китаю в Молдові сказав, що уряд КНР ухвалив офіційне рішення про виділення республіці цієї гуманітарної допомоги, а технічні деталі надання будуть скоординовані з молдавською стороною вже найближчим часом. Спікер молдавського парламенту від імені Молдови подякував керівництву КНР за допомогу, підкресливши її особливу важливість з урахуванням того, що республіка сильно постраждала від засухи влітку цього року.

Збитки сільського господарства Молдови від засухи цього року оцінюється в 1 млрд дол.

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