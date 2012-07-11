Спілки журналістів України та Росії домовилися активізуватися

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, переговори О.Наливайка і В.Богданова відбулись у Москві.

Обидві сторони констатували, що останнім часом кількість спільних творчих контактів значно скоротилася, і вони подекуди відбуваються тільки на рівні регіональних організацій.

Прийнято рішення підготувати план спільних заходів НСЖУ та СЖР на 2012-2013 роки.

О.Наливайко висловив думку, що організації мають запозичати досвід діяльності одна в одної.

«На жаль, міжнародна активність Спілки та редакцій видань активніше просувається у напрямку далеких країн, а не до найближчих сусідів. В нас дуже багато спільних проблем, котрі можемо долати, користуючись досвідом. Ми домовились про спільні заходи для юнкорів, студентів, найближчим часом обміняємося робочими групами, треба активізувати співпрацю редакцій, що знаходяться на кордоні наших держав. Думаю, що ми вийдемо у наступному році на проведення російсько-українського фестивалю журналістів, організацію взаємних прес-турів».

Голова РСЖ Всеволод Богданов запропонував НСЖУ приєднатись до акції «Як врятувати журналістику», що проводить російська спілка, а також взяти участь у запланованих РСЖ до кінця 2012 року заходах.

Наступна зустріч О.Наливайка та В.Богданова відбудеться в Криму під час проведення фестивалю документальних фільмів, організатором якої виступає РСЖ.