В Ірпені хочуть побудувати Київське обласне СІЗО
16:36, 11 липня 2012Суспільство
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На базі Ірпенського виправного центру № 132 планується створити СІЗО Київської області.
В Ірпені планується створити СІЗО, фото kyiv.comments.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Київського СІЗО Павло Голубовський.
"Цього року виділені кошти на проектування", - сказав він.
П.Голубовський нагадав, що по Києву і Київській області функціонує один СІЗО - на Лук’янівці.
Як сказав П.Голубовський, будівлі Ірпенського виправного центру обстежені, вони перебувають у хорошому стані.
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