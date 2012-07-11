В Ірпені хочуть побудувати Київське обласне СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Київського СІЗО Павло Голубовський.

"Цього року виділені кошти на проектування", - сказав він.

П.Голубовський нагадав, що по Києву і Київській області функціонує один СІЗО - на Лук’янівці.

Як сказав П.Голубовський, будівлі Ірпенського виправного центру обстежені, вони перебувають у хорошому стані.