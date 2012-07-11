В Ірпені хочуть побудувати Київське обласне СІЗО

16:36, 11 липня 2012
Суспільство
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На базі Ірпенського виправного центру № 132 планується створити СІЗО Київської області.

В Ірпені планується створити СІЗО, фото kyiv.comments.ua

 

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Київського СІЗО Павло Голубовський.

"Цього року виділені кошти на проектування", - сказав він.

П.Голубовський нагадав, що по Києву і Київській області функціонує один СІЗО - на Лук’янівці.

Як сказав П.Голубовський, будівлі Ірпенського виправного центру обстежені, вони перебувають у хорошому стані.

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