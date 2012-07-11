Житель Горлівки побив жінку до напівсмерті на очах у дитини

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Горлівського міськуправління міліції, днями до міліції зателефонувала жінка і повідомила про те, що в будинку по вулиці Вороніхіна в Горлівці вона виявила сестру без свідомості. Також заявниця сказала, що на тілі та голові родички присутня безліч саден і гематом, які, за її припущенням, міг завдати цивільний чоловік господині будинку. Постраждала в даний час перебуває в реанімаційному відділенні міської лікарні.

Під час відпрацювання інформації міліцією було встановлено, що травми жінці дійсно завдав 36-річний співмешканець. Після того, як він жорстоко побив жінку, він пішов з будинку, залишивши побиту господиню на дитину, поки через добу їх не знайшла родичка.

Затриманий чоловік, житель р. Соледара, раніше вже був судимий за низку злочинів, серед яких завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Цього року він був умовно-достроково звільнений і останнім часом проживав у Горлівці з жінкою та її дитиною, ніде не працював, зловживав спиртними напоями.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання на строк від 5 до 8 років позбавлення волі. Ведеться слідство.