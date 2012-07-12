У п'ятницю в Україні нарешті похолодає і пройдуть дощі

Протягом доби 13 липня в більшості областей України атмосферні фронти обумовлять зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура повітря в середньому по країні складе вдень до 19-23 градусів, на крайньому півдні 23-30, а вночі від 15 до 22 градусів, на крайньому півдні до 24, на заході температура знизиться вночі до 9 - 14 градусів тепла.

У північних областях вночі в Житомирській, вдень в Сумській області зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с. На Київщині та Чернігівщині без опадів. Температура вночі знизиться до 15-19 градусів, вдень до 22-26. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі та вдень місцями зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 20-24 градуси, вдень 25-30. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

У східних областях вночі і вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-22, вдень 27-29 градусів. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

У західних областях вночі та вдень у Хмельницькій та Рівненській областях зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, по решті областей без опадів. Температура знизиться вночі до 9-14 градусів, вдень до19-23. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях вночі і вдень місцями зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-21 градус, вдень похолоднішає до 23-29. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 13 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-20 градусів, вдень 29-30.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Євпаторії, Севастополя і Феодосії 24 градуси, у районі Ялти +25, в районі Одеси +27 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 13 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві без опадів. Температура вночі знизиться до 10-12 градусів, вдень до 22-24. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.