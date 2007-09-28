На вихідні синоптики обіцяють до +23°

29 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у західній частині короткочасні дощі, окремі грози, вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході південно-західний, 5-12 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 18-23°, на півдні подекуди 24-26°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 30 вересня - 1 жовтня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише у 30 вересня у західних областях місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі Криму до 17°, 1 жовтня на півночі Лівобережжя та сході країни 5-10° тепла; вдень 18-23°, у західних областях 15-20°.

2-3 жовтня без опадів. Температура вночі 8-13°, на півдні Криму до 16°, в західних, східних областях та на півночі Лівобережжя 5-11° тепла; вдень 17-23°.

У м. Києві та області 29 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°; по області вночі 9-14°, вдень 18-23°.

30 вересня – 1 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

2-3 жовтня без опадів, температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.