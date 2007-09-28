Ющенко зупинив розпорядження Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні підписав Указ «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 762-р» про звільнення Володимира ТЕРЕЩЕНКА з посади заступника міністра оборони України.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Одночасно Президент звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність зазначеного акта Кабінету Міністрів України.

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН, коментуючи розпорядження Кабміну про звільнення В.ТЕРЕЩЕНКА, підкреслив, що «неприпустимим є те, що таке рішення стосовно одного з керівників Міноборони, на яке Законом «Про оборону України» покладено забезпечення проведення в життя державної політики у сфері оборони, прийнято без погодження з Президентом України – Верховним головнокомандувачем Збройних сил України”.

За його словами, Кабміну має бути відомо, що відповідно до Конституції України, саме глава держави здійснює керівництво у сфері національної безпеки і оборони. “Уряд у черговий раз порушує встановлені вимоги нормативно-правових актів, якими визначено процедуру звільнення та призначення посадових осіб військових формувань та правоохоронних органів. Такий стан справ не може вважатися прийнятним”, - наголосив він.

І.ПУКШИН також підкреслив, що Президент України виступає за те, щоб керівні державні органи у межах своїх повноважень здійснювали відповідні організаційно-кадрові зміні, але свої рішення і дії вони повинні звіряти виключно з вимогами чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розпорядженням №762-р від 26 вересня 2007 року звільнив заступника міністра оборони України Володимира ТЕРЕЩЕНКА за порушення присяги державного службовця.

Розпорядження підписане прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який перебуває з 12 до 28 вересня у відпустці для участі у виборчій кампанії Партії регіонів.

Як повідомлялося, В.ТЕРЕЩЕНКО був призначений на посаду заступника міністра оборони Указом Президента України від 25 лютого 2005 року. В.ТЕРЕЩЕНКО, серед іншого, курував у Міноборони напрямок виробництва та утилізації боєприпасів.