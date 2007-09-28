Орієнтовний графік брифінгів ЦВК 30 вересня

У прес-центрі Центральної виборчої комісії впродовж дня голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України 30 вересня впродовж дня відбуватимуться брифінги керівництва ЦВК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центральної виборчої комісії, зокрема, на 10.00 заплановано брифінг голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА, на якому він надасть оперативну інформацію про початок голосування на виборчих дільницях.

О 13.00 передбачається брифінг секретаря Комісії Тетяни ЛУКАШ, яка поінформує про загальну кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчих дільницях на момент початку голосування; кількість їх у витягах зі списків виборців для голосування за місцем перебування; кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчих дільницях станом на 12-ту годину, а також про інші події, пов’язані з ходом голосування.

На 17.00 заплановано брифінг заступника голови Комісії Андрія МАГЕРИ, який надасть інформацію про кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчих дільницях станом на 16-ту годину, а також повідомить про зауваження, скарги тощо в разі їх наявності.

О 21.00 передбачається брифінг заступника голови Комісії Жанни УСЕНКО-ЧОРНОЇ, на якому буде оприлюднена інформація про кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчих дільницях станом на 20-ту годину, про випадки порушень, якщо такі мали місце під час голосування, про звернення до ЦВК та оперативне на них реагування, можливі надзвичайні ситуації.

О 23.30 планується брифінг голови Комісії В.ШАПОВАЛА. Він надасть інформацію на момент закінчення голосування щодо: загальної кількості виборців, внесених до списку виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу; загальної кількості виборців, які отримали бюлетені на виборчих дільницях територіальних виборчих округів; загальної кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем їх перебування. За наявності – буде озвучена інформація про кількість виборців, які отримали виборці бюлетені на виборчих дільницях закордонного виборчого округу.

Остаточна інформація про кількість виборців, які взяли участь у голосуванні з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року.

Оприлюднення оперативної інформації про повідомлення з місць, випадки порушень тощо.

О 2.00 (3.00) 1 жовтня передбачається брифінг заступника голови Комісії А.МАГЕРИ. У порядку надходження – повідомлення про перші підсумки голосування в округах, регіонах, інша актуальна інформація.

О 9.00 – прес-конференція за участю голови Комісії, його заступників та секретаря Комісії щодо попередніх підсумків голосування.