У неділю міський транспорт у Києві працюватиме з 5.30

У Києві у день виборів – 30 вересня - міський пасажирський транспорт почне роботу на півгодини раніше, тобто о 5.30.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови КМДА Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ під час розширеної колегії міськдержадміністрації. За його словами, це стосується як наземного, так і підземного транспорту.

Б.СТИЧИНСЬКИЙ зазначив, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що голосування на виборчих дільницях починається 30 вересня о 7-й годині ранку, а також враховуючи те, що о 6.15 члени дільничних виборчих комісій спільно з працівниками міліції повинні відкрити виборчі дільниці, перевірити бюлетені, стан готовності до виборів. Таким чином, за їх проханням, комунальний пасажирський транспорт розпочне свою роботу раніше.