У Євпаторії чоловік впав із атракціону і зламав хребет
13:14, 14 липня 2012Суспільство
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Житель Харківської області одержав тяжкі травми в результаті падіння з атракціону "Катапульта" в парку Фрунзе в Євпаторії.
Забавка закінчилась трагічно
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.
"В результаті відриву стропи атракціону чоловік впав з висоти. З попереднім діагнозом "перелом ребер зліва, перелом хребта, тупа травма живота, закрита черепно-мозкова травма" постраждалого доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні", - говориться у прес-релізі.
Медики оцінюють стан 31-річного українця як тяжкий.
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