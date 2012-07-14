У Євпаторії чоловік впав із атракціону і зламав хребет

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.

"В результаті відриву стропи атракціону чоловік впав з висоти. З попереднім діагнозом "перелом ребер зліва, перелом хребта, тупа травма живота, закрита черепно-мозкова травма" постраждалого доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні", - говориться у прес-релізі.

Медики оцінюють стан 31-річного українця як тяжкий.