Слона для Київського зоопарку виміняли на білих ведмедів (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак під час цієї церемонії зазначив, що для того, аби отримати слона Хораса, Києву довелося купувати білих ведмедів для Ростовського зоопарку.

Так, О.Мазурчак повідомив, що перед тим, як слон з’явився у Київському зоопарку, було проведено «серйозну комбінацію», бо слони вже зараз не продаються.

«Щоб можна було придбати слона, потрібно було придбати білих ведмедів, замінити їх на слона. Для колекції Ростовського зоопарку, де був цей слоник, більше потрібні були ведмеді. Депутати дали кошти, купили білих ведмедів у Москві, дали Ростовському зоопарку ведмедів, взяли слона», - пояснив представник КМДА.

Хорас – азіатський слон. Зараз йому 7 років. Народився він у Берлінському зоопарку, а у 2009 році переїхав до зоопарку в Ростові-на-Дону.

За словами директора КП «Київський зоопарк» Олексія Толстоухова, Хорас зараз заввишки десь 2,20-2,30 м і важить 2,5 тонни. «Дивлячись на генетику, він може вдвічі бути більшим, а може, і втричі. Дитячий період закінчується після 10 років, але це дуже індивідуально, бо, наприклад, у Ростовському зоопарку самка народила слоненя в 6 років…», - зазначив він.

Почали випускати Хораса у літній вольєр з понеділка, 9 липня, щодня на короткий час, аби він звикав до нього. До цього, в період карантину, слон був у закритому приміщенні.

«Почуває він себе добре. Їсть, грається. Характер в нього гарний. З ним кожного дня по 5-6 разів займаються кіпери, які навчають його давати ноги, вуха, тобто, навчають командам, щоб він був більш контактним і щоб з ним було легко спілкуватись», - розповів О.Толстоухов.

Як пояснили в зоопарку, ім’я Хорас означає вогняний, а у вільній інтерпретації – «іскрометний», запальний і така характеристика цілком відповідає Хорасу.

«Перший слон в Київському зоопарку з’явився у 1945 році. З тієї пори це в нас 11-й слон. Причому один слоник в нас тут народився, він переїхав у Баку і зараз там живе», - зазначив також О.Мазурчак.

О.Толстоухов подякував меценатам зоопарку, яку допомагали в придбанні слона, – народним депутатам Олександру Омельченку, Ігорю Лисову та Валерію Борисову. Присутньому О.Омельченку та синам двох інших депутатів, які приїхали сьогодні в зоопарк замість своїх тат, він вручив Почесні медалі зоопарку за внесок у розвиток звіринця та книги про історію Київського зоопарку. Ті, в свою чергу, передали гостинці Хорасу – великі кошики з фруктами та овочами, які відразу були віднесені у вольєр і слон на очах у гостей зоопарку ними поласував.

Як повідомляв УНІАН, слона Хораса з Ростовського зоопарку до Києва привезли 5 червня. Тварині 7 років.

Для Хораса реконструювали два вольєри – літній та зимовий, значно збільшили площу для вигулу, металеву огорожу замінили на величезні камені, змонтували нове освітлення, утеплили підлогу, реконструювали оглядовий майданчик тощо.

Слона у столичному зоопарку не було два роки, відколи 26 квітня 2010 року помер 39-річний індійський слон Бой. За версією тодішнього керівництва зоопарку (директором зоопарку була Світлана Берзіна), тварину отруїли колишні співробітники підприємства, звільнені за фінансові зловживання.