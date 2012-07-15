Харківська прокуратура повернула за півроку державі майже 5 тис га землі

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, про це під час розширеного засідання колегії прокуратури регіону сказав прокурор області Геннадій Тюрін.

За його даними, на користь громадян і держави відшкодовано понад 32 млн. грн.

«Зокрема, викрито колишніх службових осіб Харківської облдержадміністрації та Головного управління земельних ресурсів, які незаконно передали у власність державні землі площею 55 га, чим спричинили державі збитків на суму більше 3 млн грн», - зазначив Г.Тюрін.

За даними прокурора області, на цей час у провадженні судів перебувають позови прокурорів про повернення з незаконного володіння майже 1,6 тис га земель на суму близько 39 млн грн.