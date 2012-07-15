На Буковині ліквідували польову пожежу: згоріло 13,5 га пшениці
05:13, 15 липня 2012Суспільство
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У Чернівецькій області пожежа знищила на полі 13,5 га пшениці.
Пожежа виникла поблизу с. Котелево
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа виникла поблизу с. Котелево Новоселицького району на полі сільгосптовариства „Котелево”.
Підрозділи МНС займання ліквідували. Причина виникнення вогню встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Чернівецькій області.
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