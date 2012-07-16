В Україні оголосили штормове попередження
08:24, 16 липня 2012Суспільство
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На всій території країни, окрім Криму, Приазов'я, Луганщини та Донеччини очікуються грози, град та шквали.
Синоптики оголосили штормове попередження
В Україні на понеділок оголошено штормове попередження.
Як повідомляє прес-служба МНС, в Україні, окрім Криму, Приазов'я, Луганщини та Донеччини, очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у центральних областях, а вдень і на Харківщині місцями сильні зливи.
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