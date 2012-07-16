Негода в Україні забрала людське життя

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, вчора у Черкаській області внаслідок сильного дощу та шквалистих поривів вітру загинула людина.

У 8 населених пунктах Звенигородського, Чорнобаївського, Тальнівського районів та м. Канів у регіоні пошкоджено 50 покрівель приватних житлових будинків та 5 об’єктів соціальної сфери, повалено дерева.

У Київській області внаслідок сильного дощу та шквалистих поривів вітру у 24 населених пунктах Миронівського, Тетіївського, Таращанського та Рокитнянського районів сталося часткове пошкодження 121 покрівлі приватних житлових будинків, 5 зерносховищ, Миронівської центральної районної лікарні та міської адміністрації, повалено дерева.

4 особи постраждали, яких госпіталізовано.

Підрозділами МНС та комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Збитки уточнюються.