На Поштову площу стягують техніку

На Поштовій розпочалося будівництво нової розв'язки.

Як пише газета «Сегодня», у неділю на Поштову площу почали стягувати техніку.

Неподалік будівлі «Київпастрансу» вчора було організовано будівельне містечко, привезено огорожу, робочі змонтували бетонні бар'єри і розібрали пішохідну плитку.

«Є розпорядження щодо перекриття руху, будуть локальні утиски у проїзді транспорту. Біля Річкового вокзалу будуватиметься підпірна стінка для пішохідної платформи, а також переносяться телефонні комунікації», — повідомив директор «Київпроекту», автор проекту реконструкції Володимир Воробйов.

Повністю перекрити рух на Набережному шосе і Набережно-Хрещатицькій планують ближче до зими, коли будуватимуть тунель.

Нагадаємо, на Поштовій площі планують побудувати тунель з естакадами і пішохідну площу з фонтаном. Від сьогодні частково обмежать рух на під'їздах до площі — Набережному шосе і Набережно-Хрещатицькій.