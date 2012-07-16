На Київщині стихія повалила сотні дерев та зірвала дахи з будівель

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, найбільше від стихійного лиха постраждали Миронівський, Рокитнянський і Таращанський райони.

Зокрема, як зазначили у прес-службі, у місті Миронівка із 73-х багатоквартирних будинків негодою пошкоджено дахи на 56-ти будівлях, повалено близько 300 дерев, у зв’язку з відсутністю електроенергії ускладнена робота очисних споруд тощо.

Загалом на Київщині через шквальний вітер та град постраждали 200 населених пунктів у п’яти районах. У зв’язку з цим А.Присяжнюк сьогодні провів екстрене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами наради було прийнято рішення виділити з резервного фонду КОДА гроші та будівельні матеріали для відновлення пошкоджених будівель.

«Наслідки цієї стихії – це виклик для усіх служб та влади районів області, і наше завдання сьогодні - максимально надати допомогу потерпілим районам та їхнім мешканцям у найстисліші терміни», - зазначив А.Присяжнюк.

У КОДА також наголосили, що збитки, завдані негодою, уточнюються.