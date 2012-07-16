На Київщині стихія повалила сотні дерев та зірвала дахи з будівель
Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк зобов’язав керівництво комунальних підприємств та оперативних служб мобілізувати всі сили для ліквідації наслідків стихії, через яку сьогодні вночі було пошкоджено сотні будинків та закладів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, найбільше від стихійного лиха постраждали Миронівський, Рокитнянський і Таращанський райони.
Зокрема, як зазначили у прес-службі, у місті Миронівка із 73-х багатоквартирних будинків негодою пошкоджено дахи на 56-ти будівлях, повалено близько 300 дерев, у зв’язку з відсутністю електроенергії ускладнена робота очисних споруд тощо.
Загалом на Київщині через шквальний вітер та град постраждали 200 населених пунктів у п’яти районах. У зв’язку з цим А.Присяжнюк сьогодні провів екстрене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами наради було прийнято рішення виділити з резервного фонду КОДА гроші та будівельні матеріали для відновлення пошкоджених будівель.
«Наслідки цієї стихії – це виклик для усіх служб та влади районів області, і наше завдання сьогодні - максимально надати допомогу потерпілим районам та їхнім мешканцям у найстисліші терміни», - зазначив А.Присяжнюк.
У КОДА також наголосили, що збитки, завдані негодою, уточнюються.