Вирок ґвалтівникам Макар винесуть за кілька тижнів

Справа Оксани Макар наближається до завершення - за словами адвоката її матері Миколи Катеринчука, залишилося 3-4 засідання (на це піде кілька тижнів), і суд винесе її вбивцям і гвалтівникам вирок.

«У нас залишилося 3 свідка, потім - експертиза відео свідчень підсудних, дебати і вирок», - сказав він газеті "Сегодня".

На вчорашньому засіданні обвинувачений Євген Краснощок спробував вигородити свого подільника - Артема Погосяна, заявивши, що той не брав участь у згвалтуванні Оксани, а він і Максим Присяжнюк спали з дівчиною з її згоди. «Це не має відношення до справи. Він не бачив, гвалтував Погосян Макар чи ні. Він потім сам сказав, що «свічку не тримав». Саме Погосян сказав Краснощоку, що Оксана хоче їх закласти, а Присяжнюк став говорити, що не може сісти у в'язницю, - каже Катеринчук, - Якщо б він її не гвалтував, навіщо він тоді брав участь у її вбивстві: і лампочки викручував, і на шухері стояв, і тіло допомагав нести?». Зате, за словами адвоката, Краснощок взяв на себе всю провину, крім підпалу.

А слова барменші Наталії Коваль про те, що Оксана пішла в ту фатальну ніч з бару з Краснощоком, а до того - погодилася на інтим відразу з декількома чоловіками, спростував її власний чоловік, який також працює офіціантом «Рибці». «Думаю, вона просто образилася на Оксану - вона їй не виставила сухарики, а Макар, йдучи з бару, показала їй фак», - вважає Катеринчук.